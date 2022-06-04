В Запорожье нейтрализована украинская диверсионная группа

Её участников допрашивают следователи

В Мелитопольском районе Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Это хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к спецслужбам.

За ними установили наблюдение. В итоге 30 мая террористы были задержаны. Сейчас их допрашивают следователи, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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