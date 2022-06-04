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Названы имена новых героев спецоперации на Украине

10:30
  • суббота
  • 04 июня 2022

Военные проявляют настоящее мужество

О новых подвигах российских военнослужащих рассказали в Министерстве обороны. Мотострелковый батальон под командованием подполковника Александра Михайлова больше двух недель под массированным артиллерийским и миномётным огнём сдерживал наступление превосходящих сил противника у одного из населённых пунктов. Наши мотострелки отразили более 40 атак националистов.
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Начальник радиостанции, ефрейтор Дмитрий Коробейников из противотанкового гранатомёта уничтожил три бронированных вражеских автомобиля и более 15 боевиков, а также вывел из-под обстрела командно-штабную машину, не допустив уничтожения аппаратуры связи.

Командир отделения технического обслуживания, младший сержант Богдан Кузнецов вывел из горящего ангара, в который попал артиллерийский снаряд, три автомобиля с боеприпасами и топливный автозаправщик, а также эвакуировал двух раненых военнослужащих и спас им жизнь, сообщает "ТВ Центр". 

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