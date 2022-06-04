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В Лос-Анджелесе совершено нападение на больницу

11:13
  • суббота
  • 04 июня 2022

Есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате нападения на больницу в Лос-Анджелесе. Ножевые ранения получили две медсестры и врач отделения неотложной помощи. Сейчас они госпитализированы в критическом состоянии, сообщает "ТВ Центр".
Неизвестные напали на православный храм в Оксфорде

Нападавшего задержали. Этот инцидент стал продолжением целого ряда подобных преступлений в США. Два дня назад неизвестный мужчина открыл стрельбу в больнице Святого Франциска в Оклахоме, погибли четыре человека. В мае в Буффало, в штате Нью-Йорк, были убиты десять человек в супермаркете, а в Техасе погибли 19 школьников и двое учителей.

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