В Лос-Анджелесе совершено нападение на больницу

Есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате нападения на больницу в Лос-Анджелесе. Ножевые ранения получили две медсестры и врач отделения неотложной помощи. Сейчас они госпитализированы в критическом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

Нападавшего задержали. Этот инцидент стал продолжением целого ряда подобных преступлений в США. Два дня назад неизвестный мужчина открыл стрельбу в больнице Святого Франциска в Оклахоме, погибли четыре человека. В мае в Буффало, в штате Нью-Йорк, были убиты десять человек в супермаркете, а в Техасе погибли 19 школьников и двое учителей.

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