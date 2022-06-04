Сильный пожар вспыхнул в жилом доме на Камчатке

Людей эвакуировали

Крупный пожар на Камчатке. Ночью в селе Седанка Тигильского района в жилом доме загорелась одна из квартир на втором этаже. Пламя очень быстро перекинулось на кровлю. Жильцы успели сами выйти на улицу.

Площадь пожара составила более 700 квадратных метров. На месте ЧП работали все свободные подразделения и техника.

Спасателям помогали сотрудники добровольческой дружины. Для жильцов организован пункт временного размещения в соседней школе, сообщает "ТВ Центр".

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