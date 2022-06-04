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Донецк за ночь пережил две атаки ВСУ

10:02
  • суббота
  • 04 июня 2022

Есть пострадавшие

Украинские националисты не прекращают массированные обстрелы Донецка.  За ночь город пережил две атаки. По жилым кварталам было выпущено 58 снарядов. Бьют из крупнокалиберных орудий и систем залпового огня "Град".
ВСУ обстреляли Донецк из "Града"

Под ударом артиллерии ВСУ находится и посёлок Трудовое. Два жителя получили ранения, сообщает "ТВ Центр".

Националисты намеренно обстреливают жилые кварталы, провоцируя ответный огонь, чтобы потом возложить ответственность за разрушения гражданской инфраструктуры на Россию.

Свои опорные пункты радикалы размещают в школах.  В городе Золотое снайперы спрятались в жилых домах, людям запретили покидать свои квартиры, все попытки уехать в безопасное место жёстко пресекаются. Об этом рассказали в нашем Минобороны.

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