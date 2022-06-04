Росавиация продлила режим ограничения полётов на юге страны

Это нужно для безопасности авиаперевозок

Режим ограничения полётов на юге и в центральной части России продлён до 12 июня. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов, среди которых – воздушные гавани Анапы, Геленджика, Краснодара и Симферополя. Запрет на полёты вводился в начале спецоперации по защите Донбасса и связан с безопасностью полётов. Остальные аэропорты страны работают штатно.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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