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В Крым приехали на отдых дети из ДНР

12:09
  • суббота
  • 04 июня 2022

Они рады новым знакомствам

Три недели - без обстрелов и страха. В Крыму стартовала первая смена в детском лагере с участием школьников из Донбасса. Спортивные соревнования, концерты, дискотеки. Но главное - общение со сверстниками и безопасность, которых эти дети лишены долгие годы.
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Дети из ДНР почти год были на дистанционном обучении: то пандемия, то обстрелы с украинской стороны. Поэтому школьники рады любой возможности провести время со сверстниками, сообщает "ТВ Центр".

Здесь каждый может рассказать куда бежать, услышав выстрел и где находится бомбоубежище. В это трудно поверить, но эти дети все как один повторяют – к обстрелам за восемь лет уже привыкли.

Эта поездка для детей – словно передышка. Успокаивает шум прибоя и конечно общение с крымскими сверстниками. Смена продлится 21 день. Впереди - концерты, соревнования, конкурсы, оздоровительные процедуры, экскурсии и тёплое крымское солнце.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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Дети из Донбасса в Крыму
Дети из Донбасса в Крыму
Дети из Донбасса в Крыму
Дети из Донбасса в Крыму
Дети из Донбасса в Крыму
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