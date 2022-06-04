В Крым приехали на отдых дети из ДНР

Они рады новым знакомствам

Три недели - без обстрелов и страха. В Крыму стартовала первая смена в детском лагере с участием школьников из Донбасса. Спортивные соревнования, концерты, дискотеки. Но главное - общение со сверстниками и безопасность, которых эти дети лишены долгие годы.

Дети из ДНР почти год были на дистанционном обучении: то пандемия, то обстрелы с украинской стороны. Поэтому школьники рады любой возможности провести время со сверстниками, сообщает "ТВ Центр".

Здесь каждый может рассказать куда бежать, услышав выстрел и где находится бомбоубежище. В это трудно поверить, но эти дети все как один повторяют – к обстрелам за восемь лет уже привыкли.

Эта поездка для детей – словно передышка. Успокаивает шум прибоя и конечно общение с крымскими сверстниками. Смена продлится 21 день. Впереди - концерты, соревнования, конкурсы, оздоровительные процедуры, экскурсии и тёплое крымское солнце.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"