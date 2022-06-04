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В Москве подвели итоги конкурса на лучшее оформление витрин к 9 Мая

12:20
  • суббота
  • 04 июня 2022

Победителей выбирали москвичи на портале "Активный гражданин"

В Москве подвели итоги общегородского конкурса на лучшее оформление витрин ко Дню Победы. Об этом на страницах своего блога рассказал Сергей Собянин. Из почти 400 заявок, жюри выбрало 100 самых красивых и стильных объектов в пяти номинациях.

Победителей и призёров определили сами москвичи. Голосование проходило на портале "Активный гражданин", в нем приняли участие более 130 тысяч жителей столицы.

Мэр поблагодарил работников магазинов, кафе и предприятий услуг за творческий подход к делу и отметил, что с любовью оформленные фасады делают Москву ещё лучше и краше, сообщает "ТВ Центр".

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Проектны конкурса на лучшее оформление к Дню Победы
Проектны конкурса на лучшее оформление к Дню Победы
Проектны конкурса на лучшее оформление к Дню Победы
Проектны конкурса на лучшее оформление к Дню Победы
Проектны конкурса на лучшее оформление к Дню Победы
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