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В Москве наградили победителей чемпионата "Абилимпикс-2022"

13:24
  • суббота
  • 04 июня 2022

Торжества прошли на 30 площадках

В столице завершился восьмой московский чемпионат "Абилимпикс-2022" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Это конкурс профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями.

Награждение победителей проходило на 30 площадках - в колледжах и учебном центре "Профессионал". Более ста человек получили сертификаты, дающие право на дополнительное образование или приобретение технических средств реабилитации, сообщает "ТВ Центр".

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Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
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