Минобороны показало высокоточное поражение украинского танка с воздуха

Атаку вёл вертолёт Ка-52

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и техники ВСУ. Сообщается, что удары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением.

На кадрах видно, как ракеты поражают танк, бронетранспортёр и другую технику на позициях украинских военных.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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