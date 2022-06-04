США и Европа решают судьбу Украины

Киев к обсуждению не пригласили

США обсуждают с европейцами возможные условия перемирия на Украине. Киев к участию в дискуссии не приглашают. О неожиданной смене курса Вашингтона сообщает целый ряд зарубежных источников. Чем больше проблем в экономике, тем громче на Западе звучат голоса тех, кто выступает за сотрудничество с Москвой и отказ от оголтелой русофобии.

Мировая нестабильность и, в частности, обстановка на Украине вынуждает США полностью менять стратегию собственной национальной безопасности. Серьёзно напрягают Вашингтон и укрепляющиеся связи Москвы и Пекина. Возможные тезисы будущего проекта анонсирует агентство "Блумберг". Если в первоначальном варианте документа акцент стоял на обеспечении безопасности в Тихоокеанском регионе, то сейчас Белый дом, якобы сосредоточится на Европе.

Если верить главному рупору американской Демпартии CNN, в кулуарах официальные лица США всё чаще сходятся во мнении, что Москву и Киев нужно как можно скорее усадить за стол переговоров и добиваться сделки. Именно этому сейчас посвящены все собрания с союзниками, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, администрация Байдена во всех публичных выступлениях продолжает продвигать аргумент, что никакого давления на Киев не оказывает и принудительно к встрече с русскими не подталкивает. Но очевидно, что правящий на Украине режим всё чаще задумывается, насколько официальные заявления расходятся с тем, что обсуждается за закрытыми дверями.

Однако Владимир Зеленский не отбрасывает попыток выбить для своей страны ещё больше дружественной поддержки. В рамках онлайн-гастролей добрался до максимально закрытого сектора американской внутренней политики - конференция мэров. И в свойственной манере начал раздавать советы.

Всё больше мировых лидеров начинают сомневаться в правильности радикальной позиции разрыва отношений с Москвой. Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что конфликт на Украине не будет длится вечно; следовательно, странам придётся снова сотрудничать с Россией. И выстраивать диалог нужно при помощи дипломатии. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони написал для Giornale статью. Из которой ясно: во всей этой ситуации именно Запад оказался изолированным.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"