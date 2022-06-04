Под Одессой сбит украинский военно-транспортный самолёт

Об этом сообщили в Минобороны России

Российскими средствами ПВО в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолёт военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены 17 беспилотников противника, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ещё один успех российских военных - высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области. В этом центре иностранные инструкторы обучали украинских военных азам обращения со 155-миллиметровыми гаубицами М777.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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