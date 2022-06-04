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В Москве строят храм в честь Ксении Петербургской

15:22
  • суббота
  • 04 июня 2022

На стройке побывал Владимир Ресин

Храм в стиле средневекового русского зодчества возводят на севере Москвы. Он посвящён блаженной Ксении Петербургской.

Сегодня площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Здание рассчитано на 500 прихожан. Над проектом работал большой коллектив архитекторов.

Строительство начато в прошлом году и идёт быстрыми темпами. Кладка кирпичных стен выполнена на 40%. По плану уже через несколько месяцев смонтируют кровлю, установят купола и кресты, сообщает "ТВ Центр".

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Строительство храма
Строительство храма
Строительство храма
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