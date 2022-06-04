Экологический фонд "Компас" представил первый проект

Собраны сотни килограммов мусора

В Подмосковье прошёл музыкальный фестиваль "Куча", который стал дебютным проектом первого в России экологического фонда "Компас".

В рамках мероприятия провели уборку территории и очистили берег реки Пехорка. Участники собрали свыше семисот килограммов мусора.

Была и развлекательная программа: тематические мастер-классы и различные спортивные активности. А финальной точкой музыкального субботника стал праздничный концерт, сообщает "ТВ Центр".

В фонде "Компас" мы могли бы собрать те инициативы, которые быстро можно передать в Министерство природных ресурсов и Росприроднадзор - органы, которые занимаются непосредственно экологической проблематикой, отметил российский государственный и политический деятель, глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

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