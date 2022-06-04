В Москве открылся фестиваль национальных культур

На нём выступят представители творческих коллективов

Познакомиться с историей и обычаями народов России предлагают всем желающим на фестивале национальных культур, который стартовал сегодня в столичном саду "Эрмитаж". Гости мероприятия окунутся в атмосферу большого праздника, сообщает "ТВ Центр".

Посетителей ждут танцевальные и музыкальные выступления творческих коллективов - представителей разных диаспор. В частности, можно будет лучше узнать культуру второго по численности этноса нашей страны - татар. Подготовили организаторы и мастер-классы по национальной кухне.

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