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Володин: Санкционная политика Запада себя исчерпала

14:05
  • суббота
  • 04 июня 2022

ЕС согласовал шестой пакет санкций

У Запада закончились средства сдерживания развития России. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин после утверждения в Евросоюзе шестого пакета антироссийских санкций.
ЕС утвердил новые санкции против России

"Арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан", - написал Володин у себя в Telegram-канале. По мнению политика, потери России от запрета на экспорт в ЕС будут компенсированы из-за роста цен на энергоресурсы и переориентации нашей страны на азиатские рынки.

В итоге от санкций в большей степени пострадают сами европейцы, полагает спикер Думы. Западные политики теперь будут выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран, написал Володин.

Накануне Брюссель согласовал новый, шестой пакет санкций против России.  В него вошло, в частности, нефтяное эмбарго, а именно - запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны ЕС. Эмбарго будет вводиться постепенно, что свидетельствует о невозможности Европы единовременно отказаться от российских углеводородов.

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