Европейцев предупредили о тяжёлых последствиях антироссийских санкций

Жители Европы столкнутся с ростом цен

В ближайшее время жители Европы столкнутся с высокой инфляцией и испытают ценовой шок. Такое предупреждение содержится в публикации издания Der Spiegel.

В интервью влиятельному немецкому журналу глава европейского аналитического центра Брейгеля Гунтрам Вольф заявил, что попытки национальных правительств смягчить последствия ценового шока предоставлением скидок на топливо, понижением налогов и дотациями могут привести к росту государственного долга. Всему виной новый, шестой пакет антироссийских санкций, утверждённый накануне Брюсселем.

Вольф также считает, что уровень покупательной способности жителей стран ЕС значительно снизится на фоне новых санкций.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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