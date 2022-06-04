Украинские военные обстреляли посёлок в Брянской области

Есть пострадавший

Украинские войска обстреляли приграничный посёлок в Брянской области. Как сообщил губернатор региона, после обстрела в населённом пункте загорелись два дома.

"Сегодня ВСУ обстреляли посёлок Случевск Погарского района. Среди жителей есть один пострадавший - мужчина получил лёгкое осколочное ранение", - написал Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

После начала спецоперации по защите Донбасса в российских приграничных областях периодически фиксируются инциденты, связанные с обстрелами со стороны Украины. В Москве заявляли, что в случае продолжения обстрелов будут нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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