Украинские националисты подожгли скит в Святогорской лавре

Они сделали это при отступлении

Украинские военные подожгли деревянный скит Свято-Успенской Святогорской лавры. Это сделали отступавшие из Святогорска в ДНР подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

По информации от местных жителей, которую приводит Минобороны России, украинские националисты намеренно выстрелили зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемёта в деревянные стены скита.

Российское военное ведомство указывает, что находившиеся к северу от Святогорска наши подразделения не ведут боевых действий в этом районе.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"