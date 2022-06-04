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Фигурант "дела Литвиненко" умер в Москве

17:00
  • суббота
  • 04 июня 2022

Он болел ковидом

В Москве умер предприниматель Дмитрий Ковтун. Причина смерти – последствия перенесённого коронавируса.

"Сегодня пришла скорбная новость - в результате тяжёлой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун", - сказал в интервью ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Дмитрий Ковтун родился в 1965 году, служил в органах госбезопасности. В Великобритании его и Лугового обвиняли в отравлении в 2006 году экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Сам Ковтун неоднократно заявлял о готовности опровергнуть обвинения, выдвигавшиеся против него в Лондоне по этому так называемому делу.

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