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Трогательное видео с детёнышем жирафа из зоопарка в США

17:48
  • суббота
  • 04 июня 2022

Животное делает первые шаги

Трогательное зрелище могут наблюдать в эти дни посетители зоопарка американского города Милуоки. Публике впервые показали детёныша жирафа, сообщает "ТВ Центр".

На глазах гостей зверинца животное делает первые неуверенные шаги и с непривычки немного путается в длинных ногах. Это самка, она появилась на свет всего неделю назад. Рост стандартный - под два метра, а вес - больше обычного - 74 килограмма.

Жирафы хорошо размножаются в неволе, но сотрудники зоопарка называют пополнение долгожданным. Потомства от мамы новорождённой ждали четыре года. У нового обитателя пока нет клички. Выбирать её будут посетители методом голосования в соцсетях.

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