Стало известно о критических потерях ВСУ в боях за Северодонецк

Убиты и ранены около 90% личного состава

Украинские войска несут колоссальные потери в боях с силами ДНР и российской армией. В сражениях за Северодонецк ВСУ потеряли до 90% личного состава, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Сейчас украинские войска отступают в сторону Лисичанска. Северодонецк практически освобождён от националистов, но они по приказу Киева планируют заминировать в городе большие ёмкости с селитрой и кислотой, чтобы задержать наступление российской армии.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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