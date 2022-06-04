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Собянин рассказал о новой точке притяжения в центре Москвы

18:32
  • суббота
  • 04 июня 2022

Там очень уютно москвичам и гостям столицы

Павелецкая площадь стала популярным местом отдыха у жителей и гостей столицы. Об этом в своём Telegram-канале написал Сергей Собянин.
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"В прошлом году здесь закончилась долгожданная реконструкция - появился ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром. Люди отдыхают в тени оригинальных навесов торгового центра и на террасах кафе, гуляют по пешеходным дорожкам. Особенно уютно в новом парке по вечерам, когда включается подсветка", - написал мэр Москвы.

Площадь перед Павелецким вокзалом несколько лет была недоступна для москвичей и гостей столицы. Там планировалось построить большой торговый центр, но на стадии котлована инвесторы прекратили финансирование. Московские власти приняли решение провести на площади реконструкцию и обустроить там парк.

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