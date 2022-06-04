Экскурсии по московским фабрикам и заводам набирают популярность

Об этом рассказал Сергей Собянин

Экскурсии по московским предприятиям становятся всё популярнее. Мэр Сергей Собянин сообщил у себя "ВКонтакте", что уже более двух с половиной тысяч человек побывали на экскурсиях по столичным фабрикам и заводам.

Экскурсии проводятся для всех желающих в рамках столичного проекта "Открой#Моспром". Как производят сладости, косметику, обувь и другую продукцию, смогли увидеть больше 2,5 тысячи человек. Экскурсии прошли на 27 столичных предприятиях, написал Собянин.

С 30 мая по 3 июня 2022 года на заводах и фабриках столицы прошло более ста экскурсий. Участники побывали на дегустациях разных продуктов, мастер-классах и смогли увидеть инновационные разработки.

К примеру, на предприятии "Московский картофель" гостей угостили чипсами с разными вкусами, а в НИИ хлебопекарной промышленности можно было попробовать хлеб, который едят космонавты на МКС.

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