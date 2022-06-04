ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экскурсии по московским фабрикам и заводам набирают популярность

19:39
  • суббота
  • 04 июня 2022

Об этом рассказал Сергей Собянин

Экскурсии по московским предприятиям становятся всё популярнее. Мэр Сергей Собянин сообщил у себя "ВКонтакте", что уже более двух с половиной тысяч человек побывали на экскурсиях по столичным фабрикам и заводам.
На московских предприятиях пройдут экскурсии для всех желающих

Экскурсии проводятся для всех желающих в рамках столичного проекта "Открой#Моспром". Как производят сладости, косметику, обувь и другую продукцию, смогли увидеть больше 2,5 тысячи человек. Экскурсии прошли на 27 столичных предприятиях, написал Собянин.

С 30 мая по 3 июня 2022 года на заводах и фабриках столицы прошло более ста экскурсий. Участники побывали на дегустациях разных продуктов, мастер-классах и смогли увидеть инновационные разработки.

К примеру, на предприятии "Московский картофель" гостей угостили чипсами с разными вкусами, а в НИИ хлебопекарной промышленности можно было попробовать хлеб, который едят космонавты на МКС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Экскурсии по производственному предприятию
Экскурсии по производственному предприятию
Экскурсия по фабрике
Экскурсия по фабрике
Экскурсии по производственному предприятию
Экскурсии по производственному предприятию
Экскурсия по фабрике
Экскурсия по фабрике
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.