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Мировые цены на зерно упали после заявлений Путина

19:19
  • суббота
  • 04 июня 2022

Рынок отыграл резкое повышение

Мировые цены на пшеницу пошли вниз после вчерашних заявлений российского президента. На это обратили внимание аналитики итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.
Россия пообещала найти возможности обеспечить рынки зерном и удобрениями

По их данным, биржевые цены на пшеницу понизились на 10% и вернулись к значениям начала апреля. Это – хороший знак для стран, испытывающих проблемы с поставками зерна.

Российскую и украинскую пшеницу закупают Египет, Турция, Бангладеш и Иран. От поставок зерна зависят также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что гарантирует беспроблемный вывоз зерна с Украины через черноморские и азовские порты после их разминирования.

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