Донецк пережил массированный обстрел ВСУ: есть погибшие

В городе не ходит транспорт

Донецк под обстрелом ВСУ. За сутки в городе пять мирных жителей погибли, 20 получили ранения. Из крупнокалиберных орудий и "Градов" националисты бьют по жилым кварталам. В зоне обстрела - магазины, две школы, детский сад.

Перестал ходить транспорт, повреждён газопровод, остановила работу водонасосная станция под Ясиноватой. Отступая, боевики стараются оставить после себя как можно больше разрушений, сообщает "ТВ Центр".

В Северодонецке, как сообщили в нашем Минобороны, на заводе "Азот" националисты решили заминировать ёмкости с ядовитыми химическими веществами, чтобы после подрыва обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"