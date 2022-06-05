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Героям спецоперации вручили высокие награды

10:33
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

Военные проходят лечение в госпитале

В Центральном клиническом госпитале в Москве состоялось награждение военнослужащих, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Ордена и медали тем, кто проходит лечение после полученных ранений, вручил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, Герой России, генерал-лейтенант Александр Матовников.

Он поблагодарил военнослужащих за проявленную отвагу при выполнении боевых задач и пожелал им скорейшего выздоровления. После выписки они отправятся на реабилитацию в санатории, сообщает "ТВ Центр".

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Награждение отличившихся во время спецоперации военных
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