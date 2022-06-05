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В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине

10:17
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

Бойцы проявляют мужество в боях

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных. Старший наводчик миномётного взвода, старший сержант Иван Саксонов при взятии аэродрома уничтожил группу пехоты противника. Расчётом Саксонова в ходе боя была также ликвидирована миномётная батарея националистов.
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Сержант Эдуард Ооржак в ходе наступления уничтожил два опорных пункта, боевую машину пехоты и более 15 националистов. Это позволило нашим войскам прорвать оборону противника и освободить населённый пункт, сообщает "ТВ Центр".

Командир роты, старший лейтенант Мирлан Джумагалиев во время разведки обнаружил пять огневых точек ВСУ, передал координаты и грамотно скорректировал артиллерийский огонь. Благодаря этому противник был уничтожен без потерь со стороны российских подразделений.

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