Бойцы проявляют мужество в боях

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных. Старший наводчик миномётного взвода, старший сержант Иван Саксонов при взятии аэродрома уничтожил группу пехоты противника. Расчётом Саксонова в ходе боя была также ликвидирована миномётная батарея националистов.

Сержант Эдуард Ооржак в ходе наступления уничтожил два опорных пункта, боевую машину пехоты и более 15 националистов. Это позволило нашим войскам прорвать оборону противника и освободить населённый пункт, сообщает "ТВ Центр".

Командир роты, старший лейтенант Мирлан Джумагалиев во время разведки обнаружил пять огневых точек ВСУ, передал координаты и грамотно скорректировал артиллерийский огонь. Благодаря этому противник был уничтожен без потерь со стороны российских подразделений.

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