Об этом заявляют и другие политики

Украине придётся отказаться от части своих территорий. О возможном разделении страны заявил американский президент Джо Байден в контексте поиска решений для урегулирования конфликта.

Персональную экскурсию для нового американского посла на Украине Бриджит Бринк проводит генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Антураж, видимо, призван убедить гостью: Киеву нужно ещё больше зарубежной помощи. Однако в Европе и за океаном отмечают, что позиция США по Украине поменялась. Так колумнисты издания The New York Times ещё в марте заявляли о необходимости "освободить Украину независимо от того, сколько времени на это потребуется". А теперь говорят, что вооруженное противостояние с Россией не в интересах американского руководства.

CNN со ссылкой на источники в Белом Доме утверждает, что Соединенные Штаты и страны ЕС обсуждали возможные варианты перемирия на Украине. Причём, представителей Киева на эту встречу даже не позвали.

Издание The New York Post и вовсе опубликовало статью, в которой утверждается: администрация Байдена признаёт, что Украина, возможно, будет разделена на части.

В вопросе противостояния России один из главных союзников Киева – Варшава. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил журналистам, что начата работа над седьмым пакетом санкций со стороны ЕС. В него может войти отключение всех российских банков от системы SWIFT и конфискация активов в Европе. Впрочем, уже принятые ограничения ударили именно по Старому Свету, сообщает "ТВ Центр".

Немецкое издание Der Spiegel пишет, что страны Евросоюза могут столкнуться с ценовым шоком и ростом инфляции из-за введенного эмбарго на российскую нефть. У Москвы есть альтернативные рынки сбыта, и на них уже увеличиваются продажи.

Об этом заявил Сергей Лавров в интервью компании "Радио и телевидение Республики Сербской". Министр иностранных дел сообщил, что потерь бюджета от экспорта энергоносителей не будет. Москва извлекла урок из санкций.

Обратный эффект санкций всё острее ощущают и рядовые американцы. Цены на бензин бьют новые рекорды. Марка "регулар" взяла очередную высоту – 4 доллара 76 центов за галлон.

В центре Рима на масштабный митинг в поддержку России и народа Донбасса вышли несколько тысяч человек. Организаторы акции с трибуны призвали провести всестороннее расследование геноцида на юго-востоке Украины. Активисты начали сбор подписей за обращение в ЕСПЧ по поводу военных преступлений киевского режима.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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