ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские беженцы настроили против себя европейцев

10:57
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

Переселенцев начали бить

60% бежавших за границу украинских беженцев уже вернулись домой. Ещё в самом начале исхода в русском сегменте интернета замечали, что зря они надеются на сказочную европейскую жизнь. Наглое поведение украинцев, их постоянные требования всего и бесплатно привели к закономерному результату - за границей их начали бить. Иногда в прямом смысле слова.
Почему украинские беженцы возвращаются на родину

В Болгарии стартовал туристический сезон и украинцев настойчиво попросили переселиться в другое, менее комфортное место. Даже транспорт предоставили – восемь автобусов.

"Просто нечеловеческие условия" - сетуют украинцы, отказываясь покидать номера в отелях. Из двухсот человек на вокзал курортной Варны пришли лишь пятеро. Многие просто уехали на Родину. Ведь их жизни и здоровью изначально ничего не угрожало, сообщает "ТВ Центр".

В Швейцарии беженцы оформили пособия и благополучно вернулись домой. Ну, а власти, заметив транзакции на территории Украины "аукцион неслыханной щедрости" приостановили".

На пражских магазина всё чаще появляются таблички "Украинцам вход запрещён". Педантичные немцы считают каждый цент. Берлин отменил бесплатный проезд на общественном транспорте для беженцев. Теперь им необходимо покупать льготный билет. На такси передвигаться проблематично. В Австрии многие водители категорически отказываются перевозить граждан Незалежной, после того, как гарные хлопцы побили их коллегу.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Украинские беженцы
Украинские беженцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.