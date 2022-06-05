Украинские беженцы настроили против себя европейцев

Переселенцев начали бить

60% бежавших за границу украинских беженцев уже вернулись домой. Ещё в самом начале исхода в русском сегменте интернета замечали, что зря они надеются на сказочную европейскую жизнь. Наглое поведение украинцев, их постоянные требования всего и бесплатно привели к закономерному результату - за границей их начали бить. Иногда в прямом смысле слова.

В Болгарии стартовал туристический сезон и украинцев настойчиво попросили переселиться в другое, менее комфортное место. Даже транспорт предоставили – восемь автобусов.

"Просто нечеловеческие условия" - сетуют украинцы, отказываясь покидать номера в отелях. Из двухсот человек на вокзал курортной Варны пришли лишь пятеро. Многие просто уехали на Родину. Ведь их жизни и здоровью изначально ничего не угрожало, сообщает "ТВ Центр".

В Швейцарии беженцы оформили пособия и благополучно вернулись домой. Ну, а власти, заметив транзакции на территории Украины "аукцион неслыханной щедрости" приостановили".

На пражских магазина всё чаще появляются таблички "Украинцам вход запрещён". Педантичные немцы считают каждый цент. Берлин отменил бесплатный проезд на общественном транспорте для беженцев. Теперь им необходимо покупать льготный билет. На такси передвигаться проблематично. В Австрии многие водители категорически отказываются перевозить граждан Незалежной, после того, как гарные хлопцы побили их коллегу.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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