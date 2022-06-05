Минобороны показало работу артиллерийских установок "Пион" на Украине

Уничтожены позиции противника

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Пион". С их помощью были поражены и уничтожены огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ в лесу. Наведение артиллерии вели беспилотники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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