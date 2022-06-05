Манёвры проходят в Северной Европе

Сегодня в Балтийском море стартуют масштабные учения НАТО, одни из крупнейших в Северной Европе. В них примут участие морские, воздушные и сухопутные войска 16 стран, а также десятки кораблей и самолётов. Члены альянса будут отрабатывать навыки быстрого реагирования и переброски в регион.

США пытаются поднять боевой дух европейцев. На фоне успехов российской армии среди лидеров ЕС заметны панические настроения. На палубе американского десантного корабля USS Kearsarge представитель Пентагона Марк Милли не без гордости заявляет – никогда прежде судно такого размера не проходило по Стокгольмскому архипелагу. Экипаж прибыл в гавань в рамках учений Baltic Operations, одновременно это и рекламная акция вступления Швеции в НАТО.

Если Швеция и Финляндия вступят в Североатлантический альянс, это станет уже шестым этапом расширения НАТО с момента распада Советского Союза. Москва неоднократно предостерегала Вашингтон и европейские столицы от проведения такой политики и предлагала варианты соглашения о безопасности, заявил накануне Сергей Лавров в интервью компании "Радио и телевидение Республики Сербской".

Теперь о судьбе Киева гадают западные колумнисты. Издание American Thinker пишет, отправка Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS это – рулетка. Она может стать для администрации Зеленского козырем за столом переговоров, а может нести угрозу эскалации конфликта. Одновременно Вашингтон убеждает европейских партнеров не паниковать на фоне военных успехов России.

Манера Владимира Зеленского обращаться за помощью с позиции требований и угроз уже начинает пугать европейских лидеров. Спикер венгерского парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о проблемах с психикой у главы Украины, сообщает "ТВ Центр".

Накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил журналистам, что начата работа над седьмым пакетом санкций со стороны ЕС. Впрочем, уже принятые ограничения ударили именно по Старому Свету.

По словам Сергея Лаврова, Москва извлекла урок из санкций - не допускать, чтобы критические сферы жизнедеятельности России зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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