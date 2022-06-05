Китай запустил пилотируемый корабль к своей космической станции

Запуск прошёл успешно

Китай сегодня отправил к своей орбитальной станции новый пилотируемый корабль. На его борту - экипаж из трёх человек, в том числе женщина-тайконавт.

Запуск прошёл успешно. Корабль уже отделился от ракетоносителя и вышел на заданную орбиту. Участники миссии пробудут на станции "Тяньгун" полгода и завершат её строительство. Также за время пребывания на орбите они примут два лабораторных модуля и проведут около ста экспериментов.

"Тяньгун" переводится как "Небесный дворец". Это третья в истории освоения космоса многомодульная пилотируемая станция после "Мира" и МКС. Она меньше них и находится на низкой околоземной орбите - на высоте примерно 400 километров.

Предполагается, что станция прослужит более 10 лет. Она рассчитана на длительное пребывание трёх тайконавтов, но на короткий срок может принять до шести человек. Базовый модуль запустили на орбиту в прошлом году, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"