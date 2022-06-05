В заповеднике "Магаданский" установили веб-камеру над гнездом орланов

За жизнью птиц можно наблюдать в Сети

Настоящее реалити-шоу с участием пернатых. Сотрудники Магаданского заповедника установили веб-камеру прямо над гнездом белоплечих орланов и теперь в режиме онлайн все желающие могут не только рассмотреть этих невероятно больших и красивых птиц с максимально близкого расстояния, но и узнать, с какими трудностями приходится столкнуться паре, которая со дня на день ожидает пополнение.

Эта пара белоплечих орланов даже не подозревает, что за их жизнью пристально наблюдают круглые сутки. Учёные заповедника "Магаданский" установили в тайге камеры и весь мир мог видеть, как заботливый самец готовился к появлению потомства. Прутик за прутиком он выкладывал уютное гнездо, в которое пернатые хищники прилетели после зимовки.

Чаще всего в это время в регионе уже достаточно тепло. Но из-за аномально холодного мая в брачный период краснокнижным птицам пришлось помёрзнуть. Заботливая самка мужественно переносит погодные катаклизмы. Несколько ночей ей пришлось и вовсе провести под снегом, почти не шевелясь. Многое в поведение этой пары после долгого наблюдения удивило даже учёных, сообщает "ТВ Центр".

Большую часть времени за яйцом присматривает самка - она греет его и переворачивает. И практически не покидает гнезда. Кормит её самец. Сотрудники заповедника рассказывают - это очень ответственный момент для пары.

На Охотоморском побережье много чаек и воронов, которые угрожают безопасности потомства орланов. В прошлом году благодаря камерам учёные увидели, как у пары, которая гнездовались у моря, вороны ограбили гнездо и утащили яйца. Поэтому орлан, в ожидании потомства, все время на страже. Такие уникальные кадры заповеднику помогает получать в онлайн-режиме местный энтузиаст-изобретатель Сергей Пинчук.

"Это личный проект, предназначенный для того, чтобы показать наши природные достопримечательности, поделиться с людьми, с местными жителями. И многие, в том числе, иностранцы, смотрят, удивляются, какие восходы у нас и закаты красивые, какая природа", - говорит он.

А тем временем инкубационный период высиживания яиц у самки орлана заканчивается. В среднем у белоплечих орланов он длится 34-36 дней. А это значит, что со дня на день у этой пары появится потомство.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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