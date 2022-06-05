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В заповеднике "Магаданский" установили веб-камеру над гнездом орланов

12:45
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

За жизнью птиц можно наблюдать в Сети

Настоящее реалити-шоу с участием пернатых. Сотрудники Магаданского заповедника установили веб-камеру прямо над гнездом белоплечих орланов и теперь в режиме онлайн все желающие могут не только рассмотреть этих невероятно больших и красивых птиц с максимально близкого расстояния, но и узнать, с какими трудностями приходится столкнуться паре, которая со дня на день ожидает пополнение.
В вольерах Московского зоопарка появились веб-камеры

Эта пара белоплечих орланов даже не подозревает, что за их жизнью пристально наблюдают круглые сутки. Учёные заповедника "Магаданский" установили в тайге камеры и весь мир мог видеть, как заботливый самец готовился к появлению потомства. Прутик за прутиком он выкладывал уютное гнездо, в которое пернатые хищники прилетели после зимовки.

Чаще всего в это время в регионе уже достаточно тепло. Но из-за аномально холодного мая в брачный период краснокнижным птицам пришлось помёрзнуть. Заботливая самка мужественно переносит погодные катаклизмы. Несколько ночей ей пришлось и вовсе провести  под снегом, почти не шевелясь. Многое в поведение этой пары после долгого наблюдения удивило даже учёных, сообщает "ТВ Центр".

Большую часть времени за яйцом присматривает самка - она греет его и переворачивает. И практически не покидает гнезда. Кормит её самец. Сотрудники заповедника рассказывают - это очень ответственный момент для пары.

На Охотоморском побережье много чаек и воронов, которые угрожают безопасности потомства орланов. В прошлом году благодаря камерам учёные увидели, как у пары, которая гнездовались у моря, вороны ограбили гнездо и утащили яйца. Поэтому орлан, в ожидании потомства, все время на страже. Такие уникальные кадры заповеднику помогает получать в онлайн-режиме местный энтузиаст-изобретатель Сергей Пинчук.

"Это личный проект, предназначенный для того, чтобы показать наши природные достопримечательности, поделиться с людьми, с местными жителями. И многие, в том числе, иностранцы, смотрят, удивляются, какие восходы у нас и закаты красивые, какая природа", - говорит он.

А тем временем инкубационный период высиживания яиц у самки орлана заканчивается. В среднем у белоплечих орланов он длится 34-36 дней. А это значит, что со дня на день у этой пары появится потомство.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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