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Путин обозначил действия России в случае поставок американских ракет на Украину

12:03
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

Москва ответит жёстко

Если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия, Россия применит свои средства поражения по соответствующим объектам. С таким предупреждением обратился к иностранным партнёрам президент Владимир Путин.
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"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Говоря об американских ракетных установках НIMARS, президент отметил, что здесь нет ничего нового, аналогичные системы нашего производства уже находятся на вооружении армии Украины. При этом Россия их удачно уничтожает. Глава государства привёл такие цифры: на момент начала спецоперации в составе украинской армии находилось 515 таких систем, 380 из них уже уничтожены.

Также глава государства сообщил, что наши военные "щелкают, как орехи" иностранные ударные беспилотники на Украине. Президент подчеркнул, что у России есть системы ПВО. "У нас есть. "Буки", "Торы", "Панцири" работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но беспилотники наши системы ПВО щелкают, как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки", - отметил глава государства.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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