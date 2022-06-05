ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На окраине Киева уничтожена западная военная техника

13:02
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

Удар наносился высокоточным оружием

Российские военные уничтожили на окраине Киева технику из Европы. Высокоточным оружием поражены танки Т-72, которые Украина получила от европейских стран, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Путин обозначил действия России в случае поставок американских ракет на Украину
В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине

Бронетехника была размещена в корпусах вагоноремонтного предприятия на окраине украинской столицы. Других деталей удара Конашенков не привёл.

Также за минувшие сутки российские военные сбили украинский транспортный самолёт Ан-26 над Одессой. Борт перевозил вооружение и технику. В небе над Украиной были уничтожены за последние 24 часа 10 беспилотников противника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Комплекс С-300
Комплекс С-300
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.