На окраине Киева уничтожена западная военная техника

Удар наносился высокоточным оружием

Российские военные уничтожили на окраине Киева технику из Европы. Высокоточным оружием поражены танки Т-72, которые Украина получила от европейских стран, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Бронетехника была размещена в корпусах вагоноремонтного предприятия на окраине украинской столицы. Других деталей удара Конашенков не привёл.

Также за минувшие сутки российские военные сбили украинский транспортный самолёт Ан-26 над Одессой. Борт перевозил вооружение и технику. В небе над Украиной были уничтожены за последние 24 часа 10 беспилотников противника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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