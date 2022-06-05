Украинские военные уничтожили "Градами" и "Ураганами" шахту в ДНР

О пострадавших не сообщается

В результате обстрела со стороны Украины уничтожена шахта имени Челюскинцев в Донецке. Как сообщили в Народной милиции ДНР, огонь вёлся из миномётов, установок "Град" и "Ураган".

Шахта имени Челюскинцев расположена в одноименном посёлке в Петровском районе Донецка. С момента начала конфликта в 2014 году этот район обстреливался украинскими военными чаще других.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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