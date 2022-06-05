Умер режиссёр Темур Чхеидзе

Ему было 78 лет
Скончался известный грузинский режиссёр Темур Чхеидзе. Ему было 78 лет.
Полвека режиссёр посвятил театру. Он поставил десятки драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков, сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2".
Чхеидзе начинал свою карьеру в Драматическом театре в Зугдиди, затем работал в Тбилисском театре юного зрителя, в Театре имени Шота Руставели.
С 1991 года сотрудничал с БДТ имени Товстоногова. В 2004 году Чхеидзе назначили на должность главного режиссёра театра, а через три года - художественным руководителем.
Чхеидзе - народный артист России, в 2009 году награждён Орденом Почёта за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"