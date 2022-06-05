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Умер режиссёр Темур Чхеидзе

14:03
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

Ему было 78 лет

Скончался известный грузинский режиссёр Темур Чхеидзе. Ему было 78 лет.
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Полвека режиссёр посвятил театру. Он поставил десятки драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков, сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2".

Чхеидзе начинал свою карьеру в Драматическом театре в Зугдиди, затем работал в Тбилисском театре юного зрителя, в Театре имени Шота Руставели.

С 1991 года сотрудничал с БДТ имени Товстоногова. В 2004 году Чхеидзе назначили на должность главного режиссёра театра, а через три года - художественным руководителем.

Чхеидзе - народный артист России, в 2009 году награждён Орденом Почёта за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность.

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