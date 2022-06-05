Москвичи вышли на Красочный забег

Он не проводился два года

Этим утром в Лужниках состоялся так называемый Красочный забег. Старт скорее развлекательный, чем спортивный. Дистанцию в пять километров можно было преодолеть хоть пешком.

Главное ведь - не скорость, а отличное настроение. Участники забега принарядились, кто во что. Образы выбрали яркие, разбавляя серость сегодняшнего пасмурного и дождливого утра.

На дистанции в нескольких точках бегунов обсыпали краской. Её было заготовлено несколько мешков, разных цветов. Аналогичный порошок используют в Индии во время знаменитого праздника весны Холи. Он безопасен, не вызывает аллергии и легко отстирывается, что немаловажно, ведь остаться в белом во время забега невозможно.

К финишу участники добирались мокрые и разноцветные. Ну а после награждения победителей - по традиции дискотека и красочный салют, сообщает "ТВ Центр".

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