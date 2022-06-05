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Ретро-парад в Москве посетили 100 тысяч человек

16:08
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

По улицам столицы проехала старинная техника

Выходные в столице оказались богаты на яркие события. Трамваи, которые ходили по столичным улицам десятилетия назад. Автобусы с историей. Машины, на которых ездили наши дедушки. И всё это на ходу и в идеальном состоянии.

В субботу в столице прошёл ретро-парад. Его посетили больше 100 тысяч человек. Событие для Москвы традиционное, но в этом году горожанам показали и кое-что особенное.

 Что именно - выяснила Александра Панина (смотрите видео).

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