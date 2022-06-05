Певице Успенской грозит срок за избиение соседской собаки

Появилось видео конфликта с соседями

Светский скандал недели - конфликт известной певицы Любови Успенской с соседями. Случился он ещё в мае, но красноречивое видео произошедшего появилось только сейчас.

Артистка утверждает, что соседская собака покусала её питомца и её саму. Оппоненты обвиняют королеву шансона в рукоприкладстве и оскорблениях. Есть вероятность, что певицу могут осудить – ей грозит реальный срок.

Юлия Богоманшина попыталась разобраться в этой истории (смотрите видео).

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