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Собянин рассказал о ремонте московских больниц

14:28
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

В этом году отремонтируют ещё 11 зданий

В Москве продолжается капитальный ремонт крупных больниц. Задача городских властей - создать современные многопрофильные стационары. Об этом у себя "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин.

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Он сообщил, что в Боткинской больнице уже отремонтированы восемь зданий, среди которых - Центр амбулаторной онкологической помощи и корпус для пациентов, которым нужна паллиативная помощь. В одном из корпусов больницы, где ещё продолжается реконструкция, расположится Московский городской урологический центр.

В этом году в Москве будут отремонтированы ещё 11 медучреждений, среди них - педиатрический корпус Морозовской детской больницы и один из корпусов больницы имени Вересаева.

Несколько лет назад в Москве была запущена масштабная программа по реконструкции больниц и поликлиник. Отремонтированы десятки зданий, в которых созданы комфортные условия для пациентов и работы персонала.

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