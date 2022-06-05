Мурашко напомнил россиянам о продолжающейся пандемии коронавируса

Более 2 тысяч человек находятся в тяжёлом состоянии

Пандемия коронавируса в России полностью не отступила, она продолжается. Сейчас под наблюдением врачей находятся почти 100 тысяч пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, более двух с половиной тысяч больных находятся в тяжёлом состоянии. Министр сказал, что рекомендация ревакцинироваться каждые шесть месяцев пока сохраняется, сообщает ТАСС. Он также сказал, что готовность к новым волнам заболеваемости в России должна сохраняться.

По информации портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России госпитализировано 837 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 786 случаев заражения. В Москве в больницы с ковидом попали 113 человек, всего заражённых выявлено 185.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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