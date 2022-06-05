ВОЗ сообщила о росте числа заразившихся оспой обезьян

В России не зарегистрировано ни одного случая

В мире растёт число заразившихся оспой обезьян. Во Всемирную организацию здравоохранения поступили сведения о 780 подтверждённых случаях из 27 стран. Речь идёт о государствах, для которых не характерно распространение этой болезни.

Пока в этих странах не зафиксировано ни одного случая смерти от болезни, говорится в бюллетене ВОЗ. Заразившиеся в большинстве случаев – мужчины, совершившие половой акт с мужчинами. Больше всего больных зафиксировано в Великобритании – 207 человек. Больные не посещали Западную или Центральную Африку, где распространён вирус. В России заразившихся нет.

Внезапное и непредвиденное появление оспы обезьян в нескольких неэндемичных странах говорит о том, что могла происходить скрытая передача вируса, считают эксперты ВОЗ.

От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%. В СССР прививки от оспы прекратили делать в 80-х годах прошлого века.

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