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Собянин: На фасад Южного речного вокзала вернутся пять женских скульптур

17:10
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

В здании идёт реконструкция

На фасад Южного речного вокзала вернутся пять женских скульптур. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.
В Москве началось остекление Южного речного вокзала

Он напомнил, что в Нагатинской пойме идёт реконструкция Южного речного вокзала, который почти четверть века не работал по прямому назначению. Раньше в здании были детские магазины, автомобильный рынок, торговые ряды.

Теперь здесь идёт масштабная реконструкция, во время которой большое внимание уделяется историческим деталям.

"На фасад вскоре вернутся пять уникальных женских скульптур - символ Москвы как "порта пяти морей". Сейчас специалисты стараются восстановить каждый элемент фигур", - написал Собянин.

Несмотря на то, что реконструкция Южного речного вокзала ещё не завершена, этим летом с его причала можно отправиться в круиз, уточнил мэр.

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