Москва успешно снижает зависимость от импорта

Столица демонстрирует промышленный рост

Москва справляется с санкциями и постепенно снижает зависимость от импорта благодаря промышленному росту. Успехами города поделился с его жителями у себя в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

"В условиях санкционных ограничений и сложной логистики практически все отрасли российской промышленности стали приоритетными и, по сути, работают на импортозамещение", - написал он.

Мэр напомнил, что в Москве работают более трёх тысяч предприятий. Только на радиоэлектронике и приборостроении специализируются больше 600, около 200 компаний выпускают лекарства, медицинские изделия, ещё свыше 200 поставляют продукты питания и напитки.

Москва сама производит 3D-принтеры, лифты, детали двигателей, стройматериалы, роботов и многое другое. Сейчас у столицы есть возможность снизить зависимость от импорта, уточнил Собянин.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества и других секторов экономики. Из России ушли несколько крупных компаний, в частности, в Москве закрылся завод Renault.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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