Эрдоган: В Европе началась паника из-за спецоперации на Украине

Старый Свет охватил кризис

Европу охватила паника из-за проводимой на Украине спецоперации. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, европейские страны молятся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода.

Эрдоган отметил, что при этом Турция вот уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, в Европе тем временем наблюдается паника, сообщает ТАСС.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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