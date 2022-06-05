Референдум по изменению Конституции Казахстана признан состоявшимся

Проголосовало более половины избирателей

В Казахстане признан состоявшимся референдум по поправкам в Конституцию, поскольку явка преодолела порог 50%. Жители республики голосуют по вопросам сокращения президентских полномочий, усиления других ветвей власти, а также повышения роли граждан в процессе управления.

Большая часть поправок в основной закон направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике. В этом случае будут расширены полномочия парламента, сообщает "ТВ Центр".

Ранее о необходимости политической модернизации заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с протестами, которые прошли в стране в январе этого года.

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