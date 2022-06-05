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Глава европейской дипломатии Боррель заразился коронавирусом

18:48
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

Он находится на изоляции

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заразился коронавирусом. Об этом он написал у себя в Twitter.

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"У меня положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя нормально", - сообщил дипломат.

По последним данным, с начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 531 миллиона человек, умерли от последствий болезни 6,2 миллиона.

В России зарегистрировано более 18 миллионов случаев заражения, за последние сутки зафиксировано 3 786 больных. Число заразившихся в последние две недели снижается.

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