Три европейские страны закрыли небо для самолёта Сергея Лаврова

Визит в Сербию может не состояться

Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолёт Сергея Лаврова в Сербию. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщила сербская газета "Вечерне новости". Издание опубликовало снимок документа со словами not granted (не предоставлено) за подписью некоего черногорского официального лица.

6 июня министр иностранных дел России планировал начать визит в Белград, но теперь важная поездка оказалась под большим вопросом, пишет газета. В свою очередь, администрация президента Сербии пока не комментирует сложившуюся ситуацию.

Во время своего визита Сергей Лавров планировал встретиться с президентом Александром Вучичем, своим сербским коллегой и главой парламента. К обсуждению были подготовлены темы двустороннего политического и экономического сотрудничества, ситуации в регионе и в мире.

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